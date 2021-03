Za pár dní zmizí z obchodů kolekce tří skvělých her Super Mario 3D All-Stars

26. 3. 2021 10:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nintendo loni v září u příležitosti 35. narozenin Maria oznámilo mnoho zajímavých produktů od závodů s auty na vysílačku Mario Kart Live: Home Circuit přes Super Mario 3D World + Bowser's Fury a battle royale Super Mario Bros. 35 po kolekci Super Mario 3D All-Stars obsahující skvosty Super Mario 64, Super Mario Sunshine a Super Mario Galaxy. Bohužel něčemu z toho byla předurčena jen velmi krátká životnost.

Od začátku se vědělo, že Super Mario Bros. 35 a Super Mario 3D All-Stars zmizí ze všech obchodů 31. března roku 2021, tedy pouhý půlrok po svém vydání. A za pouhých pět dní ode dneška. Zajímá vás důvod? To nás taky, ale Nintendo se nijak neobtěžovalo osvětlit své pohnutky.

Máte proto jen pár dní na to, pořídit si kolekci tří skvělých her, která ale sama o sobě bohužel tak skvělá není. Stěží se dá mluvit o remasterech, jelikož do jednotlivých her bylo zasahováno opravdu jen okrajově – přizpůsobily se ovládání Switche a jeho rozlišení obrazovky, ale to je tak všechno.

Nicméně samotné hry překvapivě nezestárly tolik, jak by se dalo očekávat, a i dnešnímu hráči nabídnou pořádnou porci vynikající zábavy. Více se o kolekci dočtete v mé tehdejší recenzi. S koupí hry ale moc neváhejte.