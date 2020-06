Le Carré z Deadly Premonition 2 by chtělo být druhým Twin Peaks

26. 6. 2020 11:08 | autor: Šárka Tmějová

Kultovní survival horor Deadly Premonition od japonského podivína Hidetaky Suehiry alias Sweryho dostane pokračování. Sám Swery se na Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise nepodílí, což ovšem neznamená, že nebude jaksepatří podivné. S blížícím se datem vydání se na naše obrazovky dostává nový trailer, který představuje prosluněné městečko Le Carré v americkém státě Lousiana.

Tenhle zapadákov se má stát novým dočasným domovem detektiva Francise Yorka Morgana. A jeho vnitřního hlasu přezdívaného Zach. Těžko říct, které záběry odkazují k reálným volnočasovým aktivitám, jimž se budete moct věnovat, a které jsou tam jen na efekt. Počítat ale můžete se střílením a trochu překvapivě také s jízdou na skateboardu. Jestli budete moct hrát také bowling nebo vyřezávat ledové sochy, kdo ví?

První Deadly Premonition se nijak nestyděl za to, že je nepokrytou herní poctou seriálu Twin Peaks od Davida Lynche. Tím se koneckonců inspiruje spousta her a z náznaků se zdá, že dvojka by se mohla vydat směrem filmového prequelu Fire Walk with Me. Jistí si nicméně můžete být jen tím, že bude opravdu divná.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise vyjde exkluzivně na Switch, a to už 10. července.