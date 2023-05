Layers of Fear upřesňuje datum vydání a představuje hardwarové nároky

16. 5. 2023 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Nepleťte si Layers of Fear s Layers of Fear. To první je atmosférický psychologický horor, který vyšel v roce 2016, zatímco to druhé je chystaná kompilace, která v sobě kombinuje předělaný první a druhý díl série v Unreal Enginu 5. Ano, uznávám, že Bloober Team si relativně nedávnou změnou názvu příliš nepomohl a mnoho zákazníků zmizení S na konci dost možná zmate. Faktem ale je, že tato reimaginace je zase o kus blíže.

Tvůrčí celek včera upřesnil datum vydání. Z původně nekonkrétního června se stal 15. červen. Bát se proto stihneme ještě před příchodem léta, aby nám u toho nebylo vyložené horko.

Největší strašpytlové se ale možná zvládnou bát už u nedávné ukázky. Ta sice nenabízí žádné konkrétní záběry přímo z hraní, jelikož jde o vyrenderovaný filmeček, ale slouží jako atmosférický úvod do příběhu, kde vás čeká mnoho nadpřirozených prvků a nečekaných událostí, které se budou snažit vyvolat husí kůži.

Abyste na osobních počítačích byli připraveni se plně ponořit do zdejšího hororového zážitku, musíte v ideálním případě splňovat nedávno představené hardwarové požadavky. Pokud se spokojíte s málem a stačí vám hru rozběhnout v 1080p a 30 FPS na nízké detaily, vystačíte si s procesorem Intel Core i5-4690 nebo AMD Ryzen 3 1200, doplněným o grafickou kartu GTX 1060 (s 3 GB VRAM) či RX 580 (4 GB VRAM) a 8 GB operační paměti.

Pro hraní ve vysokých detailech ve Full HD a 60 FPS už musíte povýšit na procesor i7-8700K nebo Ryzen 5 3600, 12 GB RAM a GTX 1070 (8 GB VRAM). Tedy za předpokladu, že oželíte ray tracing. Pokud si tento výdobytek chcete zapnout, tak si ve stejném nastavení zahrajete s i7-9700K nebo Ryzenem 7 3700X, 16 GB operační paměti a grafickou kartou RTX 2070 (8 GB VRAM) nebo RX 6800-XT.

Ultimátní metu představuje 4K, 60 FPS a vysoká úroveň detailů, vyžadující v podstatě identickou sestavu, která je ale vyzbrojená grafickou kartou o síle RTX 3080Ti s 12 GB VRAM. Ve všech případech si Layers of Fear ukousne 20 GB místa na disku.

Na úplný závěr si vám dovolím připomenout, že od včerejšího dne si můžete na Steamu vyzkoušet krátké demo. Moc dlouho se ale nerozmýšlejte. Dostupné je pouze do 22. května.

Plná verze Layers of Fear vychází 15. června na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.