Lariani prozradili, kolik lidí dohrálo Baldur’s Gate III

Baldur's Gate III je bezesporu jednou z nejlepších her letošního roku, která se určitě zařadí i k těm nejúspěšnějším. Sice jsme se od studia Larian ještě nedočkali oficiálních čísel prodaných kusů, ale díky trackovacím službám „víme“, že je to někde mezi 5,5 miliony (PlayTracker) a 27 miliony (SteamSpy). A to se bavíme jen o Steamu…

Studio se nicméně pochlubilo jinými zajímavými statistikami, z nichž si uděláte alespoň nějaký obrázek o hráčské základně a jejím chování. Jedním z nejzajímavějších údajů je číslo, kolik hráčů a hráček Baldur’s Gate III vlastně dohrálo.

⚔️ Since our launch in August, over 1.3 million players have completed Baldur's Gate 3.

? A number almost equaled by those of you transformed into a wheel of cheese.

? All this, and more in our latest thread of amazing stats! pic.twitter.com/tN5i4CDXHx