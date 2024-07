Lariani chtěli vyvíjet RPG ze světa D&D, Falloutu nebo Ultimy

16. 7. 2024 10:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Víte, že jsme místo Baldur's Gate III mohli mít od studia Larian dostat klasické pokračování Falloutů? V rozhovoru pro britský magazín Edge to řekl sám šéf mnoha cenami ověnčeného studia, Swen Vincke. Po Divinity: Original Sin 2 měl belgický tým v merku rovnou tři známé značky, mezi kterými bylo i postapokalyptické RPG.

„Baldur je jedna z těch značek, u kterých víte, že na ní chce hodně lidí pracovat a potřebujete opravdu tříáčkovou produkci, rozpočet, marketing, všechno. Oproti tomu Ultima, naše další volba, je dnes mnohem méně relevantní, protože poslední díl vyšel v roce 1999. Ale Fallout, ten by byl hodně relevantní,“ říká Vincke.

Fallout si v roce 2004 prošel přerodem z izometrického RPG do pohledu z vlastních očí, nemalá část fanoušků série ale pořád nejvíc stojí za původními klasickými díly. Pro Lariany by to znamenalo vyjednat s Bethesdou zapůjčení značky, což je nemalý úkol. Na druhé straně to zpočátku růžově nevypadalo ani s jednáním o Baldur's Gate.

„Wizards of the Coast po nás chtěli designový dokument docela brzo. Zrovna jsme vydali Divinity: Original Sin 2 a upřímně, byli jsme kreativně vyšťavení. Poslali jsme jim fakt špatný draft a podle toho vypadala i odpověď,“ vzpomíná šéf Larianu a dodává, že zamítavá odpověď od Wizards of the Coast byla dost nevybíravá. Nakonec si ale vyjednali prodloužení lhůty pro první nástřel nového Baldur's Gate a všechno, jak teď už víme, dobře dopadlo. Legendární RPG se vloni prohnalo světem jako bouře a zdálo se, že úplně všichni hrají Baldur's Gate III.

Zmínka o tom, že Lariani chtěli v minulosti dělat Fallout, je tuze zajímavá, protože studio ještě neoznámilo svůj budoucí projekt. Možná, že po obrovském úspěchu Baldur's Gate III už by se Bethesda o svou značku podělila? Je málo vhodnějších kandidátů na špičkové klasické RPG než právě Lariani, no jen si představte Fallout v jejich režii! Todde, představ si to!