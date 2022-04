Květnová nabídka PlayStation Plus: Fotbal a vikingové

28. 4. 2022 10:23 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Máme tu další konec měsíce a s ním odhalení nabídky PlayStation Plus pro ten nadcházející. Ještě předtím, než se předplatné od Sony v červnu výrazně promění, si od 3. května budete moct do svých herních knihoven přidat již tradiční trojici.

První květnovou hrou je FIFA 22 pro PS5 i PS4, tedy loňský ročník nejoblíbenějšího virtuálního fotbalu, který asi není třeba nijak dlouze představovat. Jestli po digitálním pažitu už dávno běháte, využijete snad alespoň rozšiřující balíček pro Ultimate Team, který dostanou všichni předplatitelé zdarma. Ostatně, právě Ultimate Team patří mezi hlavní finanční tahouny celého EA Sports a samotné hry.

zdroj: vlastní video redakce

Druhým přírůstkem je pestrobarevné akční RPG Tribes of Midgard, které kombinuje prvky survivalu a severské mytologie. Zahrajete si v něm za Einherjara, kterého zpátky k životu probudil sám Ódin, protože ještě zcela nenaplnil svůj osud. Čekají vás výpravy za novým vybavením i kořistí, již zužitkujete při opevňování vesnice, která má bájný strom Yggdrasil uchránit před blížícím se koncem světa, a to až v deseti hráčích naráz.

zdroj: PlayStation

Třetí a finální květnovou hrou pro PlayStation 4 je pak Curse of the Dead Gods, singleplayerové roguelike v prokletém chrámu, z něhož se přes všechny monstra a pasti musíte vymotat. Což se vám pravděpodobně napoprvé nepovedete, takže zemřete, ale můžete to zkusit znovu a znovu a znovu. Z mojí zkušenosti Curse of the Dead Gods není tak návykové jako někteří další zástupci žánru, ale když je „zadarmo“, není špatným způsobem, jak trávit čas.

zdroj: Focus Home Interactive

Květnovou trojici si budete moci vyzvednout do 6. června. Pokud jste si do knihovny ještě nepřidali dubnovou nabídku (Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated a vynikající Slay the Spire), máte na to čas do 2. května. Sony také připomíná, že máte poslední šanci zařadit si do knihovniček Personu 5 z kolekce klasik, než z ní po 11. květnu napořád zmizí. Hrát ji ale budete moct s aktivním předplatným PlayStation Plus i po tomto datu.