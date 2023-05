Kreativní šéf Remedy nikdy nepřestal věřit v Alana Wakea 2

31. 5. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Alan Wake vyšel již před třinácti lety a byť si kingovská avantýra rozervaného spisovatele našla věrnou fanouškovskou základnu, titul zrovna dvakrát neroztrhal žebříčky prodejů, což zahalilo možné pokračování do mlhy nejistoty. Roky plynuly a ačkoliv se ve studiu Remedy čas od času vyjádřili ve smyslu, že Alan ještě neřekl poslední slovo, skutečné plnohodnotné pokračování se zdálo být čím dál tím míň pravděpodobné. Naděje pak oživil náznak v AWE, posledním DLC ke Controlu z roku 2020, a o rok později přišlo oficiální oznámení Alana Wakea 2. Nedávná PlayStation Showcase pak předvedla první záběry z hraní.

Herní portál GameSpot měl možnost pohovořit se Samem Lakem, kreativním ředitelem studia Remedy a jedním z autorů scénáře k Alanu Wakeovi 2. „Nikdy nepřišla chvíle, kdy bych měl pocit, že k tomu nedojde. Jen k tomu prostě zatím nedošlo,“ říká Lake o chystaném pokračování.

„Když na něčem pracujete a chcete to dokončit, ale pak vám dojde, že to prostě nejvyde, je to samozřejmě obrovské zklamání. Ale zkušenosti z Quantum Breaku a z Controlu nám při kreativním procesu tvorby konceptu k Alan Wake 2 nabídly pestrou škálu nápadů.“

„Od Microsoftu jsme získali zpět vydavatelská práva, což nám umožnilo vydat remaster prvního Alan Wake na více platforem. Ale na pozadí se nám také formoval koncept propojeného univerza Remedy. Ještě jsme o tom nechtěli mluvit, když vycházel Control, protože jsme chtěli, aby to byl samostatný, plnohodnotný titul. Ale když si ho zahrajete a ponoříte se do něj, zjistíte, že se odehrává ve stejném světě jako Wake. Práce na Alanovi Wakeovi 2 už byly v plném proudu, když vycházelo DLC AWE,“ potvrdil Lake zmíněný náznak z rozšíření ke Controlu.

Lake dále zmínil, že verze hry, která nakonec vyjde, je „zdaleka“ tou nejtemnější ze všech konceptů, se kterými ve studiu během let přišli. Což je ostatně patrné i ze zveřejněné upoutávky – brutální rituální vražda, tísnivé interiéry a ohavné zrůdy nenaznačují zrovna rozvernou procházku plnou pohody a smíchu. Žánrově by se mělo jednat o pravý survival horor, žádnou akční adventuru.

zdroj: PlayStation

„Postupně jsme pracovali na mnoha verzích konceptu pro Alan Wake 2. A jsem hrozně rád, že nakonec vyrábíme právě tuhle verzi. A vlastně mě těší, že jsme neměli příležitost vypracovat ty dřívější. Protože mám z tohohle díla radost a stejně tak z toho, co s ním děláme,“ řekl Lake.

Radost je vůbec emoce, která k Lakeovi sedí – láskou k tématu se nijak netají, vždyť už před deseti lety zveřejnil video, v němž se prakticky omlouval, že další hra od Remedy nebude právě druhý díl Wakea. Bylo naprosto jasné, že ho to mrzí, že by chtěl rozvíjet spisovatelovy osudy co nejdřív. A tohle tvůrčí nadšení ho patrně neopustilo celou dekádu.

„Při tvorbě Alan Wake 2 jsem měl a stále mám nutkání projektu věnovat každičký ždibec mé kreativní energie a nápadů, víc než při čemkoliv jiném, co jsem kdy dělal. A myslím, že zbytek týmu je na tom stejně. Mám neskutečné štěstí, že s těmihle lidmi můžu pracovat. Máme obrovské množství kreativního talentu, což obdivuji a respektuji. Alan Wake 2 je jedinečný projekt. Ještě nikdy během své kariéry jsem nebyl ohledně něčeho tak nabuzený,“ uzavřel Lake.

Tvůrčí zápal je pro kvalitu výsledku prakticky vždycky dobrá zpráva. Zda tomu tak bude i v případě Alana Wakea 2, zjistíme již za necelý půlrok – hra vychází 17. října na počítače i konzole.