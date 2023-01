Kreativní ředitel remaku Dead Space přiblížil změny oproti originálu

13. 1. 2023 11:22 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Chystaná předělávka a modernizace kultovní klasiky Dead Space přibližuje, jaké změny můžeme čekat oproti originálu. V minulosti jsme už psali o využití umělé inteligence, která se o postará o nečekané infarktové stavy a to, abyste se nikdy necítili v bezpečí. Kreativní ředitel EA Motive Joel MacMillan teď v rozhovoru pro Inverse přiblížil další změny, které mají restaurovaný horor posunout do současného desetiletí. Například převedení herní mapy z trojrozměrného prostoru do 2D.

„Když se ohlédnu za originální mapou, bylo trochu frustrující v ní číst a ovládat ji. Vždy jste ji museli natočit do správného úhlu, abyste poznali, kde se nacházíte a kam máte jít. Tento prvek jsme zjednodušili, aby byl zkrátka srozumitelnější a lépe se v něm četlo," přiblížil MacMillan.

zdroj: Electronic Arts

Zároveň však dodal, že zjednodušování hry rozhodně nebylo jejich cílem. Například porcování nekromorfů bude mnohem realističtější a brutálnější. „V naší verzi oddělování končetin není otázka jednoho, dvou výstřelů jako v originále. Budete se muset skutečně nejprve prořezat, prostřílet nebo propálit masem a kůží, než se vůbec dostanete ke kosti, kterou poté budete mít možnost oddělit od těla," popsal kreativní ředitel.

Vrátí se také režim New Game Plus. EA Motive si navíc připravilo pár překvapení, aby hráči cítili potřebu útrobami USG Ishimura projít znova. Jeden z plánů, jak udělat Dead Space ještě děsivější, se ale naštěstí do remaku nedostal.

zdroj: Electronic Arts

„Hororové hry můžete často pozastavit, abyste trochu vydechli a nabyli pocit bezpečí. Myslím si, že to do jisté míry snižuje napětí. Ale například online hry nemůžete jen tak zapauzovat, a kdybychom tento prvek přidali i do našeho hororu, nikdy byste se necítili skutečně bezpečně," vysvětlil zajímavost z vývoje Joel MacMillan s tím, že tento design se nakonec do hry nedostane, a bude ji tak možné „pauznout".

zdroj: Electronic Arts

Osobně jsem velmi rád, že remake Dead Space nakonec pozastavit půjde. Přece jen bezděčné stisknutí tlačítka s hlavní nabídkou v nervydrásajících a lekavých scénách mi umožnilo dohrát třeba takový Alien: Isolation. Nevím, jak bych si bez této berličky u chystaného sci-fi hororu poradil.

Dead Space remake vychází už 27. ledna na PC a současné generaci konzolí.