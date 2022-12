Remake Dead Space využije umělou inteligenci, aby byl strašidelnější

20. 12. 2022 11:46 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sci-fi horor Dead Space z roku 2008 se inspiroval ve filmových klasikách žánru, jakými jsou Vetřelec, Věc nebo Horizont událostí, asi se ale shodneme na tom, že kdovíjak děsivý nebyl. A možná za to mohou i technologické limitace – alespoň si to myslí tým z EA Motive, který pracuje na chystaném remaku a v nedávném rozhovoru pro IGN popsal, jak s pomocí umělé inteligence a moderních grafických výdobytků hodlá hráče víc strašit o patnáct let později.

Jak naznačují nedávno vydané záběry z hraní moderní předělávky, lednový Dead Space nebude kopií jedna ku jedné. Namísto oddělených úrovní se vesmírná loď USG Ishimura stane jednou velkou otevřenou lokací, kde se můžete vydávat na dříve navštívená místa. Což ovšem neznamená, že se v nich budete moct cítit v bezpečí, i když jste je v minulosti už někdy vyčistili od všech hrozeb – umělá inteligence se postará o určité prvky překvapení, pokud jste v klidu už příliš dlouho.

zdroj: Electronic Arts

Remake Dead Space vzniká v enginu Frostbite a autoři si pochvalují, že z grafického hlediska dokáže zachovat a zlepšit ty prvky, které fanoušci v originále tolik milovali. Nedávný trailer se zaměřil na tělesnou stavbu nekromorfů, jejichž maso, kosti a šlachy se mohou trhat a lámat nejrůznějšími, řádně nechutnými způsoby. A tvůrci využívají výpočetní kapacity na maximum, aby se emzáci rozpadali realisticky, s věrnými zvuky a lichotivým nasvícením.

Mnohdy tedy spíše jeho absencí, protože právě kontrasty mezi světlem a tmou přispívají k té správné, tísnivé atmosféře. Remake tedy bude mnohdy temnější, abyste si nikdy nemohli být docela jistí, co na vás z neosvětlené chodby může vykouknout.

Dead Space vychází 27. ledna 2023 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.