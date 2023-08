Kosmická odysea pokračuje, Homeworld 3 vyjde v únoru

24. 8. 2023 14:33 | Novinky | autor: Jan Slavík

Rok se s rokem sešel a během úvodní show Gamescomu se opět převedla chystaná vesmírná strategie Homeworld 3 od studia Blackbird Interactive, která slibuje navázat na silný odkaz původních dvou dílů (a relativně povedeného spin-offu Deserts of Kharak). Loni jsme se podívali na první pořádné záběry z hraní, letos si tvůrci přichystali výpravný příběhový trailer.

Karan S'Jet před sto lety odemkla hyperprostorovou bránu, která otevřela lidstvu celou galaxii, ale spolu s novými obzory se objevila i nová hrozba, když se začala šířit zlověstná Anomálie a pohlcovat vše, co jí stálo v cestě. Karan se s flotilou vydala do anomálního prostoru, ale už se nikdy nevrátila. O století později však na scénu přichází Imogen S'Jet, původně navigátorka a později ne úplně z vlastní vůle velitelka, která je sama klíčem k odhalení tajemství Anomálie.

Hra by měla ve stejné míře stavět na silném vyprávění i podmanivých a jaksepatří epických vesmírných bitvách, které i tentokrát hráči nabídnou plné tři rozměry a taktizování se tak nebude muset omezit na dvourozměrnou plochu v pouhé iluzi vesmíru. Ne, v Homeworldu 3 je kosmos váš se vším jeho prostorem.

„Není to až tak dávno, co zakládající členové Blackbird Interactive pomocí Homeworldu nastavili laťku pro to, jak by strategická hra měla vyprávět příběh a zpodobňovat majestát vesmíru. A teď, o léta později, se Blackbird i s novými členy znovu spojil, aby tuhle laťku pozvedl ještě výš a vzal hráče ještě hlouběji do univerza Homeworldu. Máme radost, že se o tenhle střípek můžeme podělit, když se blížíme k únorovému vydání, a těšíme se, až během dalších měsíců ukážeme ještě víc,“ řekl k nové upoutávce prezident vydavatelství Gearbox, Steve Gibson.

Homeworld 3 dorazí v únoru příštího roku, přesný den tvůrci zatím neoznámili. Hra bude k mání pouze na PC a pravověrní fanoušci také mohou vyhlížet sběratelskou edici, jejíž chloubou bude především čtrnáctipalcový model mateřské lodi. Jak moc se však zájemci budou muset plácnout přes kapsu, zatím též nevíme. Hra už má kartu na Steamu, můžete si ji případně alespoň zařadit do seznamu přání.