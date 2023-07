Homeworld 3 přinese organičtější hlášky jednotek

6. 7. 2023 11:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Vesmírná strategie Homeworld 3 byla sice nedávno odložena až na příští rok, ale studio Blackbird Interactive s ní má stále více než dobře nakročeno k tomu, aby úspěšně navázala na odkaz předchozích kultovních titulů. Působí správně epicky a pro tvůrce se evidentně jedná o srdeční projekt. To je cítit i z nedávného vývojářského deníčku, ve kterém tým představuje hned několik zajímavých aspektů.

Nejdříve se chlubí tím, že v sérii z vizuálního hlediska opět posunou laťku mnohem dál. Těšit se proto lze na výpravný příběh, který bude kombinovat propracované vyrenderované filmečky s připravenými herními cutscénami, ve kterých se objeví 3D modely postav. Ochutnávku takového filmečku dostanete z videa níže. Autoři ovšem upozorňují, že se jedná o rozpracovaný záznam, který ve finále bude vypadat ještě lépe.

Ostudu ale rozhodně neudělá ani vizuál přímo ve hře. Vývojáři jsou nadšení z výsledků, kterých se týmu daří dosáhnout za pomoci Unreal Enginu 4. Především si pochvalují možnosti v oblasti nasvícení, které jim dovolují vytvářet dechberoucí scenérie, realistické stíny, odrazy a celkově přináší místní svět k životu.

Tým se do práce se světlem skutečně velice ponořil, a to až do takové hloubky, že začal studovat různé filmové blockbustery, aby se mu povedlo dosáhnout fotorealistického zpracování, ve kterém záleží i na materiálech, na které světlo dopadá.

Velkou součástí zážitku taktéž budou mlhoviny, které nefungují pouze jako vizuální ozvláštnění, ale také jako strategický prvek omezující viditelnost. Pro jejich zpracování si tým vytvořil vlastní systém, jehož výsledkem jsou oblaka realisticky simulovaného plynu, který reaguje na různé světelné zdroje a dokáže lodě skrýt na základě své hustoty a míry ponoření lodi do něj.

Dost možná nejzajímavější část článku se ovšem zaměřila na zvukový projev jednotek. Ve strategiích je docela běžné, že jakmile na nějakou jednotku kliknete, jejich reakce adresuje přímo vás. Skvělým příkladem je třeba Warcraft III a jeho kultovní hlášky z českého dabingu. Blackbird Interactive chtějí ale nabídnout organičtější zážitek.

Proto každá z lodí bude mít dva hlasy. Primární je hlas velitele lodi, který jasně uslyšíte v jakékoliv situaci a který reaguje na vaše rozkazy a důležité události. Jde proto o hlavní zvukovou informační vrstvu. Druhá hlasová vrstva poté patří taktickému důstojníkovi, který se stará o jakési kontextuální klábosení, které má vytvářet dojem živého prostředí a světa.

Tato zvuková kulisa je slyšet pouze v případech, kdy se k lodi či stanicím dostatečně přiblížíte. Jejím principem není komunikace s hráčem, ale komunikace mezi jednotkami. Proto se může stát, že náhodně narazíte na nějakou konverzaci, do které se připojíte až v její polovině. Podobné interakce se také stanou ve chvíli, kdy udělíte jednoduchý rozkaz, který si herní postavy mezi sebou musí nějak předat.

Celkově pro každou situaci tvůrci taktickým důstojníkům nabízí 5 až 15 různých konverzačních výzev a 5 až 15 odpovědí. Dohromady se má ve hře vyskytovat nějakých 245 000 kombinací, které zdárně vytvoří pocit živého vesmíru a interakce.

Kompletní článek plný dodatečných informací naleznete na Steamu. Samotný Homeworld 3 vyjde na PC v únoru 2024.