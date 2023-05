Vesmírná strategie Homeworld 3 se odkládá na příští rok

Očekáváné pokračování mezihvězdné strategie Homeworld 3 mělo vyjít v první polovině letošního roku, která se povážlivě chýlí ke konci. Že jsme od vývojářů a vývojářek z Blackbird Interactive o hře zatím moc neslyšeli, není náhoda. Hra se totiž odkládá a vysvětlení je standardní: Potřebujeme více času, abychom doručili takový produkt, který odpovídá naším standardům.

We are moving the launch of Homeworld 3 from the first half of 2023 to February 2024 so that we deliver the quality experience that fans deserve. pic.twitter.com/DaCX4eFMm4