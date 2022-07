Kooperativní akce Warhammer 40,000: Darktide se znovu odkládá

29. 7. 2022 11:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Září se nám pomalu, ale jistě pročišťuje, jak vlna odkladů nebere konce. Před pár dny se do neurčitých vod odporoučela stealthová adventura The Lord of the Rings: Gollum, kterou teď následuje o poznání kvalitněji vypadající kooperativní akce Warhammer 40,000: Darktide.

Není to přitom poprvé, co si tvůrci ze studia Fatshark, které stojí za výborným Vermintidem z fantasy odnože Warhammeru, museli vyžádat čas navíc. Darktide měl totiž původně vyjít již loni, avšak pandemická situace tehdy nečekaně zpomalila vývoj.

Nyní se Fatshark na pandemii nevymlouvá a ve svém prohlášení jen vyjadřuje důvěru ve fanoušky a jejich pochopení, že čas navíc zajistí lepší zážitek. Warhammer 40,000: Darktide si místo 13. září zahrajeme 30. listopadu, a to pouze na počítačích. Verze pro Xbox Series X|S dorazí prý o něco později.

Tvůrcům na kvalitě výsledné hry záleží natolik, že se rozhodli k jejímu testování přizvat i širokou veřejnost. Všichni proto mohou zamířit na oficiální web a přihlásit se k testování svou mailovou adresou, na kterou jim posléze přijde dotazník s doplňujícími informacemi. Tak hodně štěstí, ať si vyberou zrovna vás.