Konzolová verze strategie Humankind se odkládá na neurčito

14. 10. 2022 9:45 | Novinky | autor: Adam Homola

Vývojáři ze studia Amplitude nám přinesli smutnou, byť v kontextu letošního roku nijak výjimečnou zprávu. Konzolová verze jejich povedené strategie a velmi kompetentního vyzyvatele Civilizace, Humankind, se odkládá. A to natolik, že momentálně nemá ani přibližné datum vydání.

Tvůrci prý při portování narazili na „nečekané výzvy“ a vydání hry na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S odkládají na neurčito.

Jestliže jste si konzolovou verzi Humankind už předobjednali, dostanete podle Amplitude peníze zpátky, a to tak, jak tenhle proces definuje a umožňuje provozovatel daného obchodu.

Můžeme tak s téměř stoprocentní jistotou říct, že letos si Humankind na konzolích nezahrajeme. Co si ale určitě zahrajeme, i když zatím jen na PC, je vůbec první velký datadisk s názvem Together We Rule.

Rozšíření vyjde už za pár týdnů, konkrétně 9. listopadu, mimo jiné se bude točit kolem diplomacie a špionáže.

zdroj: vlastní video redakce