Konečně půda pod nohama! Začala alfa Elite Dangerous: Odyssey

30. 3. 2021 16:05 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jak bylo předesláno, tak se stalo. Odyssey, očekávaná expanze pro vesmírnou poloonlinovku Elite: Dangerous, včera vstoupila do alfy. Pokud jste si koupili deluxe edici (či jste hrdými majiteli celoživotního passu, který byl naposledy v prodeji před šesti lety), můžete se do novinky rovnou pustit a projít se.

Pokud vás však okamžitě popadlo nutkání startrekovsky vkročit tam, kam nikdo před vámi, nechte si rovnou zajít chuť. Prozatím vkročíte leda tak někam, kde to už stihl zdupat rozjařený dav ostatních.

Vývojáři totiž nejdřív potřebují vyzkoušet, jak jim nová mechanika vůbec funguje a jak moc podrážděně se bude tvářit síťový kód, když začnou po zemi dusat tisíce hráčů najednou, a tak budou na úvod všichni uzavření v jedné sluneční soustavě. A bez vlastních lodí, mezi planetami se bude létat jen pomocí místních aerolinek.

zdroj: Frontier Developments

Jakmile bude tato první fáze kompletní (a v ideálním případě se nic nerozsype), alfa se posune do své druhé části, kde přibude boj, konflikty mezi frakcemi, nákup lodí a cestování v okruhu dvaceti světelných let. Také se zpřístupní obchodní mise mezi městy na povrchu.

Ve třetí fázi se okruh rozšíří na padesát světelných let a poprvé budete moci přistát na panenských, dosud neprozkoumaných planetách. Tedy konečně ten Star Trek, a to včetně genetického skenování místních forem života, kdybyste si chtěli vyzkoušet kariéru kosmobiologů. Do čtvrté a poslední fáze alfy si budete moci zkopírovat svou postavu z původní Elite: Dangerous a plnohodnotně si zahrát se vším všudy.

Celý proces je momentálně rozplánovaný na několik týdnů, ale až v praxi se ukáže, jak rychle půjde zrealizovat. Pokud vývojáři dojdou k závěru, že něco nefunguje tak, jak je potřeba, klidně některou z fází prodlouží.

Jestli nicméně nepřijde žádné kolosální selhání, měl by se povrch planet v podání Odyssey otevřít ještě letos na jaře pro všechny hráče na počítačích. Konzoloví kosmičtí pionýři si budou muset počkat do podzimu.

Mimochodem, kdyby vás napadlo se zeptat, zda se po vydání jako majitelé expanze budete moci na planetách potkat s přáteli, kteří si ji ještě nepořídili, odpověď je záporná. A to prosím proto, že rozšíření má vyšší rating PEGI (16) než původní hra (7). Co z toho vyplývá? Že abyste mohli něčí loď prostřelit v širém kosmu a nechat ho se udusit ve vlastní železné rakvi, může vám být sedm. Ale když ho budete chtít střelit puškou, musíte zestárnout o dalších devět let.