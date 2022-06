Koně v prvním Assassin’s Creed byli ve skutečnosti lidé

I po patnácti letech od vydání mohou o hrách vyplavat na povrch zábavné detaily. Herní vývojář Charles Randall, který v Ubisoftu strávil přes deset let, se na svém Twitteru podělil o několik zajímavých, ale pokud máte bujnou fantazii, tak i mírně zneklidňujících faktů z vývoje prvního Assassin’s Creed.

Kvůli softwarovým omezením musel být kupříkladu každý kůň ve hře původně lidskou postavou, kterou grafici a animátoři natáhli tak, aby jako kůň nakonec vypadala. Jejich engine totiž z nějakého důvodu zvládal pracovat pouze s dvounohými modely.

Koňsko-lidskou otázkou to ale ani zdaleka nekončí. Studio během vývoje nemělo dost peněz, aby vytvořilo speciální kostru pro Malika. Grafici tak kvůli jeho amputované ruce museli trochu zaimprovizovat – pokud byste se podívali dovnitř modelu, zjistili byste, že mu chybějící kus ruky otočili a umně schovali do bicepsu.

Gamedev hack: In Assassin's Creed, we didn't have budget for a custom skeleton or mesh for Malik, so his "missing arm" is just inside out. I assume if you could get the camera to clip into him you'd see a tiny little scrunched up arm inside the bicep. pic.twitter.com/DJW7RsOOXM