Konami oznámilo a rovnou zdarma vydalo Silent Hill: The Short Message

1. 2. 2024 0:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Informace o Silent Hill: The Short Message se k nám trousily skoro dva roky, než Konami dnes svůj hororový spin-off konečně představilo v rámci State of Play. A nejen to - můžete si ji na PS5 dokonce rovnou zahrát, a to zcela zdarma.

Odbočka klasické hororové série se odehrává v současném Německu. Zahrajete si v ní za Anitu, jejímaž očima budete prozkoumávat děsivý činžák, kde údajně několik lidí spáchalo sebevraždu. V něm se mladá dívka ocitne potom, co obdrží podivnou zprávu od své kamarádky Mayi. A není v něm sama.

Jak naznačuje hodnocení ratingové agentury, hra se nebude štítit témat jako sebepoškozování. Cílem bylo přiblížit hororovou ikonu modernímu publiku a zároveň do ní zahrnout současné problémy, a tak jedním z výrazných námětů bude například vliv sociálních sítí na duševní zdraví.

The Short Message prý původně začala vznikat jako experiment, kde si vývojáři zkoušeli, co (ne)funguje v hororových hrách. A protože šlo o cvičný projekt, tvůrci ho od začátku chtěli poskytnout zdarma, i kvůli tomu, aby dostali Silent Hill k co největšímu publiku.

Svého vlastního traileru se na State of Play dočkal také remake Silent Hillu 2 od Bloober Teamu. Spolu se Silent Hill: The Short Message tvoří část poměrně ambiciózní resuscitace značky, která zahrnuje také nadcházející Silent Hill f, Townfall či zbrusu nový film.