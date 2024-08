Konami naznačuje, že se v Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 dočkáme vymodleného klenotu

30. 8. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Už od doby, kdy loni vyšla odfláklá Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, přemýšlím nad tím, co by asi tak mohla obsahovat kolekce druhá. Přece musí vyjít, když se Konami sbírku špionážních thrillerů rozhodlo číslovat, ne? Vol. 1 obsahoval první dva Metal Geary a první tři díly série Metal Gear Solid. Říkal jsem si, budiž, osobně mi dávalo smysl sbírky rozdělit na hry se Snakem a Big Bossem, ale co já vím?

Velký otazník u skladby Master Collection Vol. 2 visí nad Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Závěr Snakeovy pentalogie vyšel jen a pouze na PS3. Dlouho se mělo za to, že portům bránila unikátní a komplexní architektura konzole, ale teprve před nedávnem se ukázalo, že například porty pro Xbox 360 omezovalo hlavně místo na nosičích: Hra by musela vyjít na 6 DVD, na což Konami odmítalo přistoupit.

S velkými nadějemi se proto očekává oficiální ohlášení složení druhé kolekce, potvrdí se v ní MGS 4? Nepřímou odpověď poskytl serveru IGN producent Noriaki Okamura, který dohlíží na remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. „Určitě jsme si vědomi situace s MGS4. Bohužel nemůžeme nic potvrdit, ale Vol. 1 obsahoval MGS 1-3, tečka tečka tečka... asi si tečky dokážete spojit!“ naznačuje nenápadně.

Aby byla sbírka kompletní, měla by dle mého Vol. 2 obsahovat jak MGS4, tak MGS5 (i Ground Zeroes) a Peacewalkera. Třešničkou na dortu by pak byla přítomnost Metal Gear Solid Rising: Revengeance a Portable Ops. No, snad se brzy dočkáme nějakého oficiálního oznámení.