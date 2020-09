Komunita upravuje modely budov ve Flight Simulatoru přes Google Maps

3. 9. 2020 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Microsoft Flight Simulator vzal herní svět útokem a i jedinci, kteří nemají k civilnímu létání vůbec žádný vztah (jako jsem třeba já), se aspoň na chvíli s radostí opájejí možností podívat se s letadlem třeba nad ulici, kde bydlí, případně kam chodí do práce. Radost kalí jediné: nezřídka kompromisní kvalita mapových podkladů.

Jakkoli je totiž technologie využívání map Bingu pozoruhodná, ručně a do detailů modelovaným světům se bohužel kvalitativně vyrovnat nemůže. Dochází tak k situacím, kdy jsou některá místa podstatně odlišná od skutečnosti, což si palčivě uvědomíte, především pokud se nacházejí poblíž vašeho bydliště a znáte je jako své boty.

Nebyla by to ale komunita zanícených fanoušků, aby si s podobným problémem nedokázala poradit po svém. Jako sůl do rány Bingu nicméně může působit fakt, že virtuální piloti k řešení využívají konkurenční Google Maps. Postup je relativně složitý a zahrnuje konverzi jednotlivých modelů přes řadu programů. Přesto je ale fascinující, jakých výsledků dokáží autoři modifikací dosáhnout.

Celá komunita se sdružuje na subredditu FDS2020Creation, kde naleznete nejen návod na to, jak se do iniciativy vylepšování Flight Simulatoru zapojit, ale i celou řadu hotových modelů, které si můžete do hry rovnou implementovat. Na okolních obrázcích se můžete podívat na několik srovnávacích obrázků a určitě mi dáte za pravdu, že časem se z Microsoft Flight Simulatoru možná stane vizuálně úplně jiná hra.

V současné době je Flight Simulator dostupný na PC, v budoucnu by se měl podívat i na Xbox One a Series X.