Kolonie, revoluce, průmysl. Victoria 3 se blíží a předvádí první gameplay trailer

14. 6. 2022 13:06 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Chystaná velkolepá strategie Victoria 3 od veteránů ze studia Paradox Interactive byla komunitou vyhlížena už dlouhé roky před svým oznámením a zanedlouho se konečně dočkáme jejího vydání. Komplexní simulace viktoriánské éry se vší interní i zahraniční politikou, s válkami, ekonomickými reformami i nástupem těžkého průmyslu vyjde ještě letos – a ukazuje první trailer se záběry z hraní:

zdroj: Paradox Interactive

Mapy v Paradoxu udělat umějí, jak dokázala například středověká pecka Crusader Kings III, která přišla s jednou z nejlepších map v historii videoher. Victoria se bude muset ohánět, aby tuhle laťku dorovnala nebo překonala, ale prezentace bouřlivé éry mezi lety 1836 a 1936 každopádně z traileru nevypadá vůbec špatně. I když obličeje některých světových lídrů působí poněkud karikaturně…

Ačkoliv Victoria 3 pokrývá „jenom“ stoleté období, což je míň než Crusader Kings, Europa Universalis IV nebo třeba Imperator: Rome, nudit bychom se vážně neměli. Dějiny v té době totiž nabraly takové tempo a svět se za 100 let dokázal proměnit tak zásadně, až bude pro vývojáře velkou výzvou to všechno nacpat do jediné hry. Jen si vezměte, že na začátku budete svoje vojska posílat na bojiště s mušketami, zatímco ke konci pravděpodobně vypukne světová válka s letadly, tanky a kulomety.

Velmoci budou vznikat, velmoci se budou hroutit a jsem vážně zvědavý, jestli se Paradoxu podaří naplnit nesmírně vysoká očekávání. Jak už bylo řečeno, měli bychom to zjistit ještě letos.