Klokánek Kao se vrátí v nové hopsačce

Kao The Kangaroo byl na začátku milénia polskou odpovědí na popularitu západních 3D skákačkových sérií jako dráček Spyro, Banjo-Kazooie, Crash Bandicoot nebo třeba Rayman. Věhlas těchto her zhruba na patnáct let opadl, ale s tím, jak jejich hráči dospěli do časů, kdy si chtějí na mládí zavzpomínat, se v uplynulých několika letech zase postupně vracejí. A boxerský klokánek Kao není výjimkou.

Polští Tate Interactive na svém Twitteru prolomili dlouhé období ticha a oznamují, že skutečně pracují na novém titulu s vačnatcem v hlavní roli. Zatím k němu nezveřejnili nic dalšího – není jasné, jestli půjde o úplně novou hru, nebo na vlně žánrových příbuzných o remake některé z těch starších.

YES, we're working on a new Kao the Kangaroo game! Stay tuned for more news!



U příležitosti této šťastné novinky se s Kaem můžete znovu shledat či seznámit úplně zdarma. Druhý díl s názvem Kao the Kangaroo: Round 2 naleznete na Steamu s nulovou cenovkou, a to až do 14. června. I po uplynutí lhůty vám zůstane ve vašich knihovničkách.

V 25 pestrobarevných úrovních si tam musíte proskákat a proboxovat cestu skrz nebezpečná prostředí i nepřátele, abyste zachránili své kamarády z klecí zlovolného lovce a jeho pohůnků. Mimo klasického hopsání dojde i na závodění, hádanky a vtipné bossy. Samozřejmostí je podpora moderních gamepadů a rozlišení vyšších, než bylo standardem v roce 2003.