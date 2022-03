Kirby and the Forgotten Land dostává hratelné demo

5. 3. 2022 10:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Roztomilý žravý Kirby se ještě tento měsíc vrátí na naše obrazovky v nejnovějším dobrodružství Kirby and the Forgotten Land a z trailerů to vypadá, že se vývojáři ve svých ambicích blíží těm nejslovutnějším titulům Switche.

Ještě než nastane 25. březen a vydání plné verze hry, můžete si ji sami vyzkoušet v rámci relativně velkorysé hratelné demoverze, která je už nyní k dispozici na Nintendo eShopu. Zahrát si lze první tři úrovně, dokonce se poperete i s prvním bossem.

Jedním z velkých lákadel nového dílu má být takzvaný Mouthful Mode, tedy možnost konzumace skutečně velkých předmětů, které následně Kirbymu propůjčí své schopnosti. Zhltnutím auta se budete moci po mapě vozit, automat na limonádu umožní střílet plechovky po nepřátelích a podobně. Různých variant bude k dispozici opravdu hodně.

Kirby and the Forgotten Land vychází exkluzivně na Nintendo Switch, a to 25. února letošního roku.