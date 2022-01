Kingdom Come: Deliverance dostane vlastní komiks

26. 1. 2022 14:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Svět českého historického RPG Kingdom Come: Deliverance se ani po čtyřech letech od vydání nepřestává rozpínat. Nakladatelství Behemoth Comics připravuje čtyřdílnou komiksovou sérii Kingdom Come: Deliverance – Death Upon Us, která prozkoumá události vedoucí k příběhu samotné hry.

Komiksy se budou soustředit na krále Zikmunda a jeho armádu složenou převážně z kumánských žoldáků, s nimiž plení české vesničky. Zároveň se objeví postava Istvána Tótha a jeho banditské bandy, která z vypleněných vesnic krade stříbro a zbraně a zastrašuje přisluhovače krále Václava IV., jehož laxní přístup k vladaření může za rozvrácenou zemi a Zikmundovo řádění.

Příběh napsal Brett Murphy a o kresbu se postaral Wilson Gandolpho, kteří společně stojí za sérií Paranormal Hitman. Jak už zaznělo výše, o vydání se postará nakladatelství Behemoth Comics, které má pod palcem i jiné herní značky jako třeba Watch Dogs: Legion.

První číslo komiksového Kingdom Come: Deliverance vyjde letos v červnu a pořídíte ho za 4 dolary třeba přímo u nakladatele. Na úryvek se podívejte zde.