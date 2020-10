Keanu Reevese zajímá, proč právě vy míříte do Night City

20. 10. 2020 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Včerejškem jsme se přehoupli do období, kdy do vydání očekávaného RPG Cyberpunk 2077 zbývá méně než měsíc, a to znamená jediné. Těšení! Tedy spíše: pořádná marketingová masáž! Sérii reklam s hollywoodským hercem Keanu Reevesem odstartoval CD Projekt už minulý týden, kdy k nim přidal také pásmo věnované značce motorek.

Tentokrát má tenhle sympaťák starost o vaše blaho. Proč právě vy míříte do města, kde luxus pár vyvolených kontrastuje s chudobou spodních 90 procent? Do města, kde to páchne, hlučí a pravděpodobně vás někdo podřízne v první podezřelejší uličce? Tak proč?

V duchu správné reklamy si Keanu na svou otázku také odpoví. Pochopitelně, že míříte za zábavou, toužíte po moci anebo zkoušíte šokovou terapii. Musíte se ovšem postarat, aby vás neoddělali dřív, než celé město zapálíte. Na druhou stranu, váš počítač v listopadu zřejmě hořet nebude, jak naznačují poměrně přívětivé hardwarové nároky.

Cyberpunk 2077 vychází 19. listopadu na PC, PlayStation 4, Xbox One a Google Stadia. V plánu je pak dvoufázový update, který hru zkrášlí na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, kde poběží v rámci zpětné kompatibility.