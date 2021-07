Kdyby Borderlands byla diablovka, vypadala by jako Space Punks

7. 7. 2021 11:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Inspiraci cizími výtvory se při vývoji her nevyhne žádné studio, ale někdy se zachází možná až příliš daleko. Když se podíváte na novinku Space Punks, okamžitě vás napadne, že se v Gearboxu rozhodli vytvořit izometrický spin-off své sérii Borderlands. Ale k ničemu takovému nedošlo. To si jen tvůrci ze studia Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3, Evil West, Trek to Yomi) vypůjčili, co mohli.

Nejočividnějším společným prvkem je cel shadingová grafika, která je téměř nachlup stejná. Ale pokračuje to i bláznivým sci-fi zasazením a postavami a také faktem, že se v podstatě jedná o další looter-shooter v „živoucím, dýchajícím a stále se měnícím herním světě“, jak hlásá popisek prvního traileru se záběry z hraní.

zdroj: Jagex

Možná to zní, že hře její přílišnou inspiraci v Borderlands vyčítám, ale nechci působit příliš negativně. Takto stylizovaná kooperativní diablovka totiž vypadá v běhu až překvapivě dobře. Každý z hrdinů disponuje jinými přednostmi a ve výsledku na obrazovce řádí příjemně nepřehledná smršť nejrůznějších projektilů. Tohle zkrátka bude ryze akční hra.

Žádné další detaily se v tuto chvíli bohužel nedozvídáme, jelikož přiložené video je jediným zdrojem informací. Nicméně už za pár dní budeme mít jasno, zda se tvůrcům silná inspirace v Borderlands vyplatila, Space Punks totiž vstoupí do předběžného přístupu na Steamu 14. července. V zimě pak nabídne otevřenou betu a příští rok vyjde také na konzolích.