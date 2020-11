Karetní Gwent chystá zaklínačské rozšíření se 70 novými kartami

18. 11. 2020 14:14 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

CD Projekt RED momentálně ladí poslední úpravy pro nadcházející Cyberpunk 2077, nezapomněl ale ani na své další značky. Pro karetní Gwent chystá na závěr roku druhé letošní rozšíření s názvem Way of the Witcher.

To obsahuje 70 nových karet, desítku pro každou z šesti frakcí plus deset neutrálních. Každý z balíčků tak budete moct rozšířit o špetku zaklínačství, počítat můžete s novými synergiemi, které ale ladí s těmi stávajícími.

Nilfgaard se tak kupříkladu dočká dalších karet ze školy zmije, kam patřil Letho a jeho banda, jejíž hlavní doménou je sabotáž a manipulace. Monstra, sestávající ze zaklínačských protivníků, se zas dočkají nových mutací, které jsou podle oficiálního popisku pořádně hladové. Škola gryfa patří k Severním královstvím, Scoia’tael mají školu kočky, o školu medvěda se přirozeně přihlásilo Skellige a Syndikát se přátelí se Salamandrou.

Expanze nabídne i příběhový modul o mágu Alzurovi, který první zaklínače stvořil. Spíš než o příběh jde ale o místní variantu season passu, který si můžete levelovat a občas se dočtete nějaké zajímavosti. Vzhledem k free-to-play povaze titulu se s ním pojí i výhodné nabídky startovních balíčků.

Rozšíření Way of the Witcher pro Gwent vychází 8. prosince, do té doby můžete na oficiálním webu alespoň prozkoumat nové kartičky, které CD Projekt RED postupně odhaluje.