Karaoke, randění i poslíčkování. Minihry v Like a Dragon: Infinite Wealth nudit nebudou

13. 12. 2023 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Osmý díl série Like a Dragon (dříve Yakuza) s podtitulem Infinite Wealth dorazí už 26. ledna a studio Ryu Ga Gotoku nás už dřív varovalo, že půjde o zatím vůbec největší pokračování. Má být dokonce tak velké, až se nám z toho bude dělat špatně. Samozřejmě by to nebyla správná Yakuza, kdyby v ní chyběly bláznivé minihry, a nabídka bude i tentokrát skutečně pestrá.

Ičiban si na Havaji kupříkladu bude moct přivydělávat rozvozem jídla pro službu Crazy Eats a ohromovat hladové zákazníky triky na kole, ale i rychlostí donášky. Jednu z úrovní si dokonce už můžete vyzkoušet v demu, které najdete v nedávném spin-offu Like a Dragon Gaiden.

O budovatelské minihře na ostrově Dondoko jsme dokonce psali samostatný článek. Půjde o režim evokující Animal Crossing, kde nechutnou ostrovní skládku postupně přetvoříte v okouzlující rezort. Ičbanovi v tomto případě pomohou maskoti Gačapin a Mukku, přičemž náplní práce bude likvidace a recyklace odpadků, tvorba nábytku i stavba budov.

Čím hezčí ostrov budete mít, tím raději na něm turisti budou trávit čas. Třeba si i oblíbí některou z vašich specialit či z cest odvezou zajímavý suvenýr. Pozor ale na přemíru popularity – Dondoko budete muset čas od času také bránit před nájezdy pirátů.

V bezpečí mobilního telefonu na vás pro změnu čeká seznamovací aplikace Miss Match. V něm si s dívkami z celého světa budete coby Ičiban nejdříve dopisovat, a pokud se vám podaří vyťukat vhodné odpovědi a smajlíky ve správném rytmu, možná i svolí k osobnímu setkání. Ale pozor, ne každá doopravdy vypadá tak, jak se z profilového obrázku může zdát… Odměnou vám kromě titulu lamače srdcí bude také vylepšení statistik.

V nabídce Like a Dragon: Infinite Wealth samozřejmě nemůže chybět karaoke. Ale pozor – Kirjúova oblíbená Baka Mitai se tentokrát dočká speciální baladické verze Baka Darou. Unikátních písní se samozřejmě dočkají i ostatní členové Ičibanovy party.

Arkádové herny opět nabídnou výběr z klasických her od Segy, jako je SpikeOut, Virtua Fighter 3tb nebo Sega Bass Fishing.

Troše toho hazardu se můžete oddat v kasinu m HOLD’EM, které vývojáři vymodelovali podle stejnojmenného podniku v Tokiu. Strádat nebudou ani fanoušci šipek, kteří se dočkají nových režimů a pravidel. Házení se budete moct věnovat také společně s herními parťáky a tužit tak kolektiv.

Vrací se také minihra se sbíráním odpadků a večerní škola s vyplňováním vědomostních testů.

A scházet nebude ani lechtivější aspekt v podobně nočního klubu s tanečnicemi u tyče, které můžete všelijak povzbuzovat ke stále odvážnějším otočkám.

zdroj: Ryu ga Gotoku

Like a Dragon: Infinite Wealth vychází 26. ledna 2024 na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One.