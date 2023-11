Like a Dragon: Infinite Wealth bude tak velká hra, až vám z toho bude špatně

16. 11. 2023 11:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystané pokračování série Like a Dragon (dříve Yakuza) s podtitulem Infinite Wealth bude nejobjemnější titul, jaký kdy studio Ryu Ga Gotoku vyrobilo. Prohlásil to designér a scenárista Masajoši Jokojama v rozhovoru pro japonský server Game Watch. Hra je prý tak monstrózní, až se tvůrci vlastně bojí, aby její velikost hráče neodradila.

Kolem vydání novinky proto chystají, dle svých vlastních slov, takřka festival: „Naše hry docela trvá dohrát, ne? Gaiden vlastně ani ne tak moc, ale Infinite Wealth bude monstrózně obrovská, větší než cokoliv, co jsme kdy vyrobili. Pokud se ji pokusíte dohrát v kuse, bude vám akorát tak špatně a rozhodně nebudou stačit jedna nebo dvě noci strávené hraním. Což znamená, že by dost lidí mohlo váhat se do hry vůbec pustit a zůstane jim nakonec netknutá v poličce. Taková eventualita mi přišla vážně smutná, tak jsem si řekl, že musíme komunitu pořádně nadchnout, aby Infinite Wealth chtěli všichni hned hrát,“ řekl Jokojama.

„Potřebujeme, aby lidé naši hru hráli celý týden nebo měsíc, klidně na úkor vlastního zdraví, takže jako tvůrci musíme komunitu pořádně vzrušit. Takhle už přemýšlím rok nebo dva – hra jako Infinite Wealth potřebuje pořádný festival při vydání. Byla by to vlastně urážka naší vlastní práce ji jen tak vydat a hotovo,“ dodává.

Na jednu stranu je samozřejmě fajn vidět, když vývojář svému dílu věří, ale přesto se jedná o poměrně kurážný, možná až nešťastný slovní obrat – prosím vás, i kdyby Infinite Wealth byla pecka tisíciletí, nehrajte ji na úkor svého zdraví.

Ohledně velikosti chystané gangsterky nicméně Jokojama nejspíš nepřehání – to, že Infinite Wealth vážně nebude úplný drobeček, dobře ilustruje třeba přítomnost nedávno oznámeného režimu se stavbou a správou vlastního ostrova. Od pohledu vypadá jako záležitost, která by dost možná obstála i jako menší samostatná hra a v Infinite Wealth se jedná o pouhou nepovinnou odbočku.

O výpravnosti nového dobrodružství se již brzy budeme moci přesvědčit sami, Like a Dragon: Infinite Wealth vychází 26. ledna 2024 na PC a konzole minulé i současné generace.