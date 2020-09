K remasteru Spider-Mana se nedostanete bez Milese Moralese

24. 9. 2020 14:22 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Kolem upgradů her, které vyjdou na obou generacích konzolí, je pořád spousta otazníků. Zatímco Xbox rozjel svůj program Smart Delivery, který většinu z nich pokrývá a díky němuž si zahrajete na Xboxu One i na Series X hry za jednu cenu, u Sony je to případ od případu. A ještě záleží na tom, jestli jde o hry třetích stran, nebo přímo od některého z jejich studií.

Po prvotním nedorozumění, jestli bude Spider-Man: Miles Morales samostatnou hrou, nebo pouhým rozšířením, vyšlo najevo, že jde o samostatný titul. Navíc v sobě ale obsáhne ještě remaster Spider-Mana z PlayStation 4. Ale je to ještě složitější. Sony teď pro Kotaku obšírně vysvětluje, jak se k tomuhle remasteru dostat – a majitele původní hry možná úplně nepotěší.

„Marvel’s Spider-Man: Remastered, vylepšená verze Marvel’s Spider-Mana, je součástí ultimátní edice Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pro PlayStation 5. Hráči, kteří si Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pořídí na PlayStation 4 pak mohou hrát Marvel’s Spider-Man: Miles Morales i na PlayStation 5 a remaster Marvel’s Spider-Man si dokoupit.“

„V této chvíli neplánujeme vydat remaster Spider-Mana samostatně. Hráči, kteří vlastní Spider-Mana na PlayStation 4, si mohou zakoupit ultimátní edici Spider-Man: Miles Morales a užít si remaster na PS5. Zároveň je základní Spider-Man zpětně kompatibilní s PlayStation 5.“

Tak když si z prohlášení odečteme všechny Marvely a Spider-Many, výsledkem je: žádný bezplatný upgrade se tentokrát nekoná a k remasteru původního Spider-Mana pro PlayStation 5 se nedostanete, pokud si nepořídíte hru s Milesem Moralesem v hlavní roli v dražší edici.

zdroj: Sony

Přitom pokud si Milese Moralese koupíte na PS4, zahrát si ho můžete i na přicházející generaci PlayStationu. A tam si pak za nějakých 500 korun pořídit upgrade na ultimátní edici, která Petera Parkera zkrášlí na PS5. Jak totiž Sony upřesnila v navazujícím vyjádření, tenhle upgrade se vztahuje na obě verze Milese, ať si ho poprvé pořídíte na čtyřce, nebo na pětce.

Loňský Spider-Man ale na PlayStation 5 poběží i bez remasteru, jen zkrátka nebude plně využívat jeho potenciál. Pokud jste ale s Peterem Parkerem zatím pavoučí oblek nenavlékli a láká vás i jeho služebně mladší kolega, ekonomicky se zřejmě vyplatí počkat právě na ultimátní edici s Milesem, která obsáhne obě dvě hry v hezkém grafickém kabátku do jednoho balíčku.

Spider-Man: Miles Morales vychází 12. listopadu 2020, respektive 19. listopadu spolu s launchem PS5 v Evropě.