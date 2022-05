K hraní vesmírného MMO EVE Online vám nově postačí jen webový prohlížeč

23. 5. 2022 14:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nedávno nám tvůrci hry EVE Online nastínili její budoucnost, která zahrnuje mimo jiné oficiální propojení s tabulkami Excel od Microsoftu, a nyní tu máme něco z přítomnosti. Rozsáhlý vesmírný sandbox je odteď dostupný na mnoha nových platformách, jmenovitě Chrome, Safari, Firefox a Edge.

Je to tak, vesmírné bitvy a obchody můžete vést z pohodlí nevýkonného notebooku či tabletu díky síle cloudu. Po pilotním testování funkce EVE Anywhere na platících Omega hráčích se streamování hry do webového prohlížeče rozšiřuje i na všechny běžné, tedy Alpha hráče, kterým stačí free-to-play nabídka EVE Online.

Nicméně nemyslete si, že by hraní přes cloud bylo zdarma (a samozřejmě se neobejde bez slušného internetového připojení). Tvůrci zpoplatnili používání cloudu herní měnou a za jeden den utratíte 30 plexů, což vychází zhruba na 35 korun. EVE Anywhere navíc ještě není dostupné v každé zemi navzdory svému názvu, ovšem na tomto nedostatku budou ve studiu CCP Games pracovat.