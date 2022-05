Ještě tento měsíc vyjdou zběsilé závody Redout 2 vzdávající hold klasikám jako Wipeout a F-Zero

5. 5. 2022 14:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po šesti letech se studio 34BigThings vrací na scénu s pokračováním svých závratně zběsilých arkádových závodů Redout. V Redout 2 si osedláte futuristickou vznášedloď a proženete ji po pořádně zakřiveném okruhu, kterému nechybí ani smyčky převracející žaludek vzhůru nohama.

Redout 2 láká na 36 tratí, které je možné projet oběma směry. Do závodů vstoupíte s jedním ze 12 vozidel, které si potuníte podle libosti – přidáte vrtule, stabilizátory, kormidla, mezichladiče, klapky, křídla, raketové motory, změníte barvu a tak dále. Následný pocit z ukrutné rychlosti podpoří soundtrack se songy od umělců Giorgio Moroder, Zardonic a Dance with the Dead.

Pokud vás zajímá cesta samotáře, připravte se na robustní kariéru čítající stovky událostí od arénových závodů přes časovky a vyřazovačky až po závody s bossy. Vyznavači multiplayeru mohou svůj skill předvést 11 dalším hráčům v online multiplayerových kláních. Bohužel o split-screenu nepadlo ani slovo.

zdroj: Saber Interactive

Redout 2 spadne do kategorie live servis her, jelikož tvůrci slibují v rámci online režimu dodávat nový obsah s pravidelnou kadencí, přičemž nebudou chybět ani sezóny s unikátními kosmetickými odměnami.

Tvůrci se rozhodli využít aktuálního suššího období a zatraktivnit ho vydáním svých závodů. Redout 2 vyjde již 26. května na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S a Switchi.