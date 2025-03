Jedna z nejhorších videoher historie ožívá. Big Rigs: Over the Road Racing míří na Steam

24. 3. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jsou hry špatné a hry tak špatné, až jsou geniální. Do druhé kategorie jasně patří i legendární závody Big Rigs: Over the Road Racing, které jsou mnohými označovány jako jedna z nejhorších digitálních her všech dob. Pokud vám kamionový ponor do bizarního světa neomezené fyziky a absence pravidel unikl, nemusíte se bát, budete mít možnost to napravit, jelikož titul vyjde na Steamu.

Chtělo by se tvrdit, že jde o aprílový žert, který někomu unikl o týden dříve. Avšak nikoliv, jedná se o skutečnost. Hra už má dostupnou oficiální produktovou stránku s plánovaným vydáním ve druhém čtvrtletí letošního roku. Bude tak možné znovu usednout do kabiny jednoho ze čtyř tahačů, se kterým se „projedete“ napříč pouští, pláněmi, lesem i městy. A pokud by vám to nestačilo, můžete si zazávodit a vyzkoušet stanovit nové traťové rekordy.

Zatím není jisté, jestli steamová verze projde nějakými změnami, ale upřímně by byla škoda, kdyby ano. Existují důvody, proč se Big Rigs: Over the Road Racing stala jednou z nejhorších her všech dob. Nefungující soupeři, neexistující detekce kolizí, propadaní texturami a nekonečná rychlost při jízdě pozpátku – to je jen několik vybraných pochutin, jenž můžete v kůži závodního kamioňáka ochutnat.

Kultovní status si ale zjevně uvědomují i samotní autoři ze studia Stellar Stone a mladičkého vydavatelství Margarite Entertainment. Proto u titulu můžete najít tagy, jako je „psychologický horor“, „pohlcující simulátor“, „s funkční fyzikou“ nebo „s memy“. Naopak trochu zarážející je, že zde naleznete i tagy „se sexuálním obsahem“ nebo „hentai“. Ale asi se nelze divit, tohle je hra pro opravdové dospělé!

Abyste „skvost“ mohli vůbec rozchodit, musíte mít doma bestii, která má alespoň 1 GHz procesor, 1 GB operační paměti a grafickou kartu Intel HD Graphics 500. S ohledem na volné místo na pevném disku si vystačíte se 400 megabyty. Čekání na letošního laureáta za nejlepší herní zážitek si zkraťte tematickým povídáním Dominika Valáška.