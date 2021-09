Je to neuvěřitelné, ale Dying Light 2 se opět odkládá…

14. 9. 2021 17:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Když už jsme si mysleli, že prokletí doprovázející vývoj Dying Light 2 Stay Human bylo konečně zlomeno, vyvedli nás vývojáři opět z omylu. Parkourová zombie akce, která po oznámení v roce 2018 měla vyjít zkraje roku 2020, aby se následně na dlouhou dobu odmlčela a měla nakonec vyjít letos v prosinci, se znovu odkládá.

Pokud jste dosud neměli strach, teď už je vážně důvod k obavám. Takhle komplikovaný vývoj nevěstí nic dobrého a můžeme jenom doufat, že Dying Light 2 nebude špatně poskládaný a nefungující mišmaš, který by dělal prvnímu dílu ostudu.

Hra už je podle všeho ve skutečnosti hotová a tvůrci se pustili do jejího testování, které zjevně něco odhalilo. Potřebují totiž víc času na její dokončení a dotažení do podoby, která by fanoušky nezklamala. Místo 7. prosince se nově počítá se 4. únorem příštího roku, je to tedy odklad o dva měsíce.

Běžně nejsou dva měsíce ničím neúnosným, ale v případě Dying Light 2 je to alarmující vzhledem k tomu, že to zdaleka není poprvé a opravdu těžko říct, jestli už konečně naposledy. Tvůrci se snaží mírnit oznámení příslibem, že příští měsíc se o hře dozvíme spoustu detailů, jelikož si ji novináři a streameři z celého světa mají vyzkoušet. Tak snad na nás v Techladnu nezapomenou a my konečně zjistíme, zda se to nekonečné čekání vůbec vyplatí.