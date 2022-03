Japonští hráči jsou zmatení vtipnými zprávami v Elden Ringu

7. 3. 2022 15:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste někdy zkoušeli nějakou hru od FromSoftware, určitě jste obeznámení se systémem zanechávání vzkazů, které mohou ostatní hráči vidět ve svých vlastních světech. Vzkazy ovšem nemůžete psát jen tak, lze je pouze skládat z předpřipravených slov, aby autoři zamezili nevhodným výrazům či urážkám.

Samozřejmě to ale vychází jen napůl a činorodí hráči nacházejí řadu způsobů, jak ze slovíček poskládat nějakou tu nekorektní či přisprostlou frázi. A zatímco anglicky hovořícímu publiku se při pohledu na zprávy jako Try Finger But Hole, Amazing Chest Ahead nebo Fort Night patrně rozzáří oči pubertálním úšklebkem, v Japonsku jsou z nich doslova zmatení.

Důvodem je, že v japonském přepisu se meme hodnota jednotlivých replik ztrácí, a tak si symboly Fort a Night nikdo nespojí s odkazem na populární battle royale Fortnite. Hráči pak údajně tráví dlouhé hodiny hledáním nějaké pevnosti, kde by v noci mohl probíhat exkluzivní event.

「try finger, but hole」

but hole はbutthole (尻穴)に見えるので

「指をその/自分の尻穴に入れよ」になります — Kevin Ishizaka (Tsubasa Cat) (@translating_cat) March 3, 2022

Na Twitteru se už mezi japonsky hovořícími hráči rozběhly diskuze i o výše zmíněném strkání prstů do různých otvorů. Naštěstí s vysvětlením přispěchali překladatelé, pokud ale budete někde zanechávat podobně vtipnou zprávu, vzpomeňte si na východoasijské kolegy, kteří místo smíchu budou dokonale perplex. To už je snad lepší obligátní Try Jumping před každou druhou propastí!