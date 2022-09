Jaký je rozdíl mezi remasterem a remakem? Experti z Nightdive vám to vysvětlí

6. 9. 2022 13:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Možná si vzpomenete, jak na počátku minulé generace konzolí přišla vlna remasterů, iniciovaná především tím, že herní studia v počátku neměla co hodit hladovým hráčům. Od té doby remastery zdomácněly, přidaly se k nim ale i remaky, rebooty, reimaginace a tak dále. Jaký je ovšem skutečný rozdíl mezi remasterem a remakem?

Na tuto otázku v rozhovoru pro magazín VGC odpovídají vývojáři z Nightdive Studios, kteří mají s digitálním restaurováním starších titulů bohaté zkušenosti. V minulých letech se totiž postarali o opětovné vydání takových her, jako je Turok, Doom 64, Shadow Man nebo Blade Runner.

Šéf studia Stephen Kick řekl VGC, že nalezení přesné definice je docela náročné a v rámci studia už vystřídali několik interních termínů: „Na základě práce, kterou jsme vykonali v minulosti, jsme v tuto chvíli udělali od všeho trochu. Udělali jsme to, čemu rádi říkáme vylepšené edice, kdy v podstatě vezmete původní hru, zprovozníte ji na novějších operačních systémech a přidáte vylepšení kvality uživatelského zážitku, jako je například podpora širokoúhlých obrazovek.“

Kick pokračuje: „Pak tu máme hry jako Shadow Man, které považujeme za skutečný remaster. Implementovali jsme věci týkající se kvality uživatelského zážitku a zajistili plynulý běh při 60 snímcích za sekundu, ale pak jsme k tomu přidali vylepšenou grafiku. Nové textury, nové modely, a dokonce jsme šli tak daleko, že jsme spolupracovali s původními vývojáři a dodali prvky, které zůstaly na podlaze střižny.“

„No a nakonec tu máme System Shock, což je remake od základů. Všechno je úplně nové, ale pořád to vychází z původní hry a je to tak věrné, jak jen to jde,“ shrnuje Kick nejočekávanější projekt studia. Zároveň dodává, že v průběhu let se vnímání remasterů mezi hráči proměnilo a mnohem více lidí si nyní uvědomuje, kolik práce je do nich skutečně investováno.

„Pokud tedy v případě Turoka a některých starších her pro N64 hrajete náš remake... pardon, remaster! Sám jsem se přeřekl... Když si zahrajete náš remaster, řeknete si: Panebože, přesně takhle si to pamatuju!“ tvrdí Kick. „Až na to, že to běží ve 4K při 60 FPS, opravili jsme všechny chyby a udělali jsme z toho zážitek, jaký si s růžovými brýlemi pamatujeme.“

Vývojáři ze studia Nightdive momentálně pilně pracují na remaku System Shocku a Kick si v rozhovoru nemůže vynachválit spolupráci s duchovními otci původní hry, Warrenem Spectorem a Paulem Neurathem. Tým jim pravidelně posílá aktualizované buildy a dostává zpětnou vazbu. Kick říká, že jsou oba dva úžasní, poskytují velké množství důležitých poznámek a často povzbuzují tvůrce remaku, aby ve svých nápadech šli ještě dál.

Remake System Shocku míří na PC a konzole, zatím ovšem nemá přesný termín vydání.