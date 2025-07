Jak se to má s těmi časově omezenými questy v The Blood of Dawnwalker?

24. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Rebel Woves, založené a tvořené veterány z CD Projektu, má na rýsovacím stole rozvržené hutné a temné upíří RPG The Blood of Dawnwalker. Hra odškrtává naprosto všechny položky ze seznamu poctivých her na hrdiny – rozhodnutí, která mají vliv, různé frakce, boj mezi lidstvím a bestií. Figurovat v ní ale bude i časová složka, která vám neumožní splnit všechny úkoly. Jak bude systém fungovat, popisují tvůrci v nejčastěji kladených otázkách.

Hlavní hrdina, upír v zácviku Coen, má 30 dní a 30 nocí na záchranu své rodiny. Studio upozorňuje, že pokud čas vyprší, neuvidíte žádnou obrazovku signalizující konec hry, ale příběh se zkrátka nějak vyvine a bude pokračovat... dá se předpokládat, že už bez Coenovy rodiny. Čas však ve hře neubíhá jako ve skutečnosti, nebudou vám v rohu tikat hodiny.

Vlastně průzkum, souboje ani obyčejné procházky po světě nemají na plynutí času vůbec žádný vliv. Hodiny kupředu posouvá jen plnění questů a některé specifické dialogové volby – jak úkoly, tak odpovědi budou mít totiž určitou časovou cenu, která denní dobu posune vpřed. Vždy ale budete vědět o kolik hodin, takže plynutí dnů a nocí můžete přizpůsobit své plány.

Ano, je to špatná správa pro vyzobávače a lidi trpící FOMO, protože zřejmě nepůjde vidět během jednoho průchodu. Na druhé straně to dává vývojářům do ruky perfektní nástroj, jak lépe děj kočírovat, udávat tempo, ale i rychlost vývoje vaší postavy, abyste od půlky nebyli přesílení, protože máte splněný veškerý nepovinný obsah.

zdroj: Bandai Namco

Jestli to bude dobrý a funkční mechanismus, uvidíme v celé kráse sice až příští rok, měli bychom si jej ale vyzkoušet už na letošním Gamescomu. The Blood of Dawnwalker vyjde na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.