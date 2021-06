Jak se hraje Svoboda 1945? Připravte se na odsun Němců, vraždy i kolektivizaci

17. 6. 2021 17:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Svoboda 1945, za kterou stojí stejní autoři jako za vynikajícím, u nás i v zahraničí oceňovaným Attentatem 1942, patří k nejočekávanějším českým hrám roku. Kombinuje pečlivý historický výzkum, lidskou tvář dějin a zábavné herní aktivity – a to všechno vám ukáže nový gameplay trailer.

Vaším úkolem bude odhalit minulost. Přijít na to, co se stalo těsně po skončení druhé světové války v česko-německém pohraničí. Problém je ovšem ten, že řada pamětníků udělá všechno pro to, abyste na nic nepřišli, protože i desítky let staré události můžou být až příliš živé. Je tedy otázka, komu budete věřit a kterým směrem povedete svoje pátrání.

Hra je stejně jako Attentat složená z rozhovorů s živými herci, z kreslených historických okének, z klasických adventurních pasáží, v nichž hledáte či kombinujete předměty. Oproti svému předchůdci ovšem nezaměstnává amatéry, nýbrž skutečné herecké profesionály – a je to obrovská změna k lepšímu, jak jsem popisoval už ve svých nadšených dojmech z Gamescomu.

Ondřej Trhoň z Charles Games o hře říká: „Přijíždíte do malé vesnice Svoboda v česko-německém pohraničí, abyste rozhodli dlouholetý spor. Brzy ale zjistíte, že kořeny zdánlivě banálního případu sahají až do konce druhé světové války a nástupu komunismu. Během vyšetřování objevíte fotografii svého dědy. Co tu dělal? Byl nějak zapleten do poválečného násilí? Je na vás, abyste odhalili pravdu a dokončili jeho příběh.“

„Prožijte vzpomínky pamětníků v atmosférických minihrách. Vyvolejte staré fotografie, na nichž jsou důležité detaily tragických události a vydejte se v obrněném vlaku na pomoc osvobození Československa. Zjistěte, o jakých věcech děda nikdy nemluvil. A sami pro sebe si odpovězte na otázku: mohou hrůzy války ospravedlnit násilí po jejím konci?“

Svoboda možná spadá do žánru edukativních her, to ale v žádném případě neznamená, že by musela být suchá a profesorská. Naopak v ní čekejte víc emocí než v kdejakém srdceryvném RPG. A to už relativně brzy – nově odhalené datum vydání totiž připadá na 3. srpna letošního roku. Hra vyjde v češtině, s německou a anglickou lokalizací.