Jak se hraje remaster slavného Pharaoh? Dostali jsme pořádné záběry z hraní

9. 2. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Na Pharaoh nedám dopustit. Čtyřiadvacet let staré budovatelské klasice se, podle mého názoru, jen málo her dokázalo v rámci žánru vůbec přiblížit, natož ji překonat. Moderní předělávku od studií Triskell a Dotemu, která bude obsahovat jak původní hru, tak datadisk Cleopatra: Queen of the Nile, tudíž sleduji s opatrnou nadějí, ale i obavami. Neopovažujte se mi pošlapat modlu!

Pharaoh: A New Era, jak se remaster jmenuje, vychází už za necelý týden, 15. února, a tvůrci přišli se sedmiminutovou ukázkou, která se věnuje různým aspektům hratelnosti. Zhlédnout ji můžete výše.

Video je evidentně zaměřené spíše na hráče, kteří s původní hrou neměli tu čest a zajímá je, proč veteráni hru tak nekriticky oslavují. Dozvíte se něco málo o výrobních řetězcích, o vylepšování sídel, získávání surovin, obchodu, náboženství i systému poskytování služeb a podobně.

Kolem a kolem to nevypadá špatně, prostředí je pěknější, rozlišení pochopitelně vyšší a grafika uhlazenější. Z ukázky se zároveň zdá, že nejdůležitější předpoklad úspěchu byl splněn: Vypadá to, že na hratelnost jako takovou se nejspíš vůbec nesahalo. Změn doznalo jen uživatelské rozhraní, které by nyní mělo být o něco přehlednější. Přibyly rovněž příjemné funkce jako možnost sledování trasy vašich „roznašečů“.

zdroj: Dotemu

Co mě však jako patřičně fanatického uctívače originálu okamžitě praštilo do očí, je nový styl postaviček. Původní sprity nahradila, nemůžu si pomoct, naprosto ohyzdná 3D animace. To vážně nešlo hře věnovat podobnou péči, jakou dostal svého času remaster Command & Conquer, jehož tvůrci poctivě překreslili původní spritové animace do moderní podoby snímek po snímku? Asi ne. Budu si muset zvyknout. Ale bude to bolet.

Pavel Skoták si před necelým rokem zkusil demo a měl z něj dobrý dojem. Ale i kdyby se tvůrcům nakonec povedlo něco zazdít, můžeme se alespoň těšit faktem, že původní Pharaoh je i dnes naprosto bez problémů hratelná a skvělá záležitost, obzvlášť s modifikací, která zpřístupňuje moderní rozlišení obrazovky.