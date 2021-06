Jak dopadly ceny E3 Awards? Nejočekávanější hry podle novinářů

16. 6. 2021 17:10 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Hlavní prezentace E3 jsou za námi. Teď nás čekají jenom drobné dozvuky jako třeba Xbox Games Showcase: Extended ve čtvrtek. Závěr akce ostatně předznamenaly také E3 Awards. V těch hlasovali redaktoři webů IGN, GameSpot, PC Gamer a GamesRadar+, jaké hry jsou ty nejočekávanější. A výsledky jsou v některých kategoriích překvapivé.

To, že u Xboxu vyhrálo Halo: Infinite, možná některé šokuje. Vždyť během přenosu jsme mohli vidět takové pecky, jako je Starfield nebo Redfall. Halo ukázalo pouze multiplayer. Na druhou stranu šlo o jednu z mála her večera, které ukazovaly opravdový gameplay a ne žádný navoněný CG trailer. Naopak takové Breath of the Wild 2, které vyhrálo u Nintenda, rozhodně nepřekvapí...

Co vy? Připadá vám novinářský výběr adekvátní, nebo byste volili jinak?