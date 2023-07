Jagged Alliance 3 představuje svůj kooperativní multiplayer. Počítá i s podporou modů

10. 7. 2023 14:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jagged Alliance 3 slibuje po více než 20 letech návrat a evoluci kultovní tahovky. Bulharští Haemimont Games už dříve představili, jak ve hře bude fungovat systém žoldáků i taktické souboje. V posledním vývojářském deníčku pak přibližují další dva aspekty, které budou podstatné pro životnost hry: Podporu modifikací a online kooperaci.

„Mody hrají v historii Jagged Alliance důležitou roli. Dlouho po vydání v roce 1999 komunita zajišťovala dlouhotrvající životnost hry například populárním modem 1.13, a proto chceme nabídnout nástroje, které tohle a mnohem více umožní. S použitím našich interních vývojářských programů mohou vytvářet nové žoldáky, zbraně, úkoly, hlášky, ale i jazykové lokalizace,“ přiblížil programátor a designér Vlad Abadzhiev-Jahn a zároveň dodává, že právě balíčky s novými žoldáky by měly patřit mezi populárnější typy modifikací.

Editor vzhledů umožní skládat si nové modely žoldáků z už existujících assetů. Vojáci sice nebudou tak unikátní jako plně přizpůsobitelné podobizny, na druhé straně je ale dokáže stvořit úplně každý. Pokročilejší úpravy pak budou možné díky exportu do grafického a animačního programu Blender.

Se základní podporou modifikací se počítá velmi brzy po vydání hry. Editor questů, map a kampaní pak dorazí o trochu později.

Ve více hráčích se lépe válčí

Jagged Alliance 3 počítá i s kooperativním multiplayerem pro dva hráče, ve kterém můžete procházet kampaň ve dvou hráčích najednou. Hostující může založit buď úplně novou kampaň, nebo pozvat kolegu žoldnéře do už probíhající singleplayerové hry.

„U kooperačních her je důležité, aby oba hráči věděli, co se zrovna děje. Implementovali jsme systém, ve kterém sice konverzace s NPC bude ovládat host, ale oba hráči v reálném čase uvidí, jak se dialog odvíjí. Návštěvník dokonce může navrhovat preferované odpovědi v rozhovorech,“ vysvětlil Abadzhiev-Jahn a dodal, že pro co nejlepší uživatelský zážitek museli přece jen sáhnout k určitým kompromisům.

Například v taktickém režimu půjde hrát pouze v jednom z jeho sektorů. Rozdělit žoldáky na dvě na sobě nezávislé skupiny, které zároveň dobíjejí africký státeček Grand Chien, by podle slov designéra sice bylo lákavé, ale dělalo jim problém sjednotit je tak, aby oběma hráčům ubíhal stejně čas. Hra se totiž z při kontaktu s nepřítelem přepne do tahového módu a sjednocení obou režimů – tahového i v reálném čase – je technicky příliš náročné.

„Hráči mohou najímat žoldáky a vést rozdílné skupiny. Bude na zakladateli herní seance, aby převelel jednotlivé vojáky mezi oba hráče. Na začátku jsme chtěli vytvořit systém, který by zabránil trollení spoluhráčů, ale nakonec jsme skrz testování došli k verzi, která se soustředí primárně na plynulost. Nic vám nebrání střílet po žoldácích vašeho kamaráda či kamarádky, ale nezapomínejte, že jste jeden tým,“ uzavírá představení kooperace programátor z Haemimont Games.

Jagged Alliance 3 vychází už tento pátek 14. června na PC.