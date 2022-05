IO odkládají ambiciózní mód Freelancer pro Hitmana

6. 5. 2022 10:01 | Novinky | autor: Adam Homola

Druhý rok aktivní podpory Hitmana 3 má za sebou úvodní kvartál, a tak jsme od tvůrců z IO Interactive dostali slušný přehled toho, jak se věci mají, co se chystá, co bude mít zpoždění, ale i co vyjde dřív.

Největší dobrou i špatnou zprávou zároveň je odklad ambiciózního módu Freelancer. Vývojáři na webu prozradili, že právě ve Freelancerovi vidí další evoluci Hitmana, tedy způsob, jak s prostředím i postavami, na kterých pracovali uplynulých sedm let, nakládat dál. Freelancer tak bude definovat minimálně krátkodobou budoucnost Hitmana, neboť žádný další plnohodnotný díl asi jen tak nebude. V IO Interactive se teď soustředí primárně na Jamese Bonda, plešatý zabiják si tudíž dává zase na chvíli pauzu.

zdroj: Foto: IO Interactive

Freelancer, který měl původně vyjít už na jaře, dorazí až někdy v druhé polovině letošního roku – a hned v červenci to asi nebude. Tvůrci prozradili, že jim mód bobtná pod rukama a měl by tak nabídnout košatý zážitek. Potěšit by měl údajně hráče, kteří se chtějí do systémů Hitmana zavrtat mnohem víc. A právě proto se rozhodli mód odložit – dopřát mu víc času a vyladit všechny možné detaily.

Z interního a zatím omezeného externího testování mají údajně velice pozitivní feedback a věří, že mód je v dobrém stavu. Nyní ho tak budou jen vylepšovat, upravovat a ladit, aby výsledek předčil očekávání.

Blížící se obsah

Než ale dorazí Freelancer, dorazí květnový patch. Ten vyjde 24. května, ponese číselné označení 3.110 a do PC verze hry přidá podporu ray tracingu.

Obsahově pak půjde o relativně standardní, nepříliš zajímavou kombinaci dvou starých známých elusive targetů, vypíchnutí dvou komunitních kontraktů či přidání nového převleku a zbraně. Slušný update, ovšem nic, o čem byste psali domů.

zdroj: Foto: IO Interactive

Zajímavěji už vypadá chystaná nová mapa. Tu jsme viděli už v lednu, tehdy pod kódovým názvem Rocky. Ve finále se bude lokace jmenovat Ambrose Island a navzdory původním plánům dorazí do hry o něco dřív, konkrétně v červenci. Dějově pak bude Ambrose Island zasazený před události třetího Hitmana a podle tvůrců by měla mapa zalátat některé příběhové díry.