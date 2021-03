IO Interactive lákají hráče do Hitmana pravidelným rozdáváním misí

31. 3. 2021 9:27 | Novinky | autor: Adam Homola

Chcete vyrazit do Dubaje a neutratit ani halíř? To se vám v reálu asi jen tak nepodaří, ale virtuálně se tam můžete vydat právě teď, v rámci Hitman 3 Free Starter Pack. Vývojáři z IO Interactive zkouší nový způsob, jak dostat hráče do Hitmana, přičemž startovní balíček s bezplatnými misemi zní jako výborný nápad. Dubaj je totiž jen první v řadě, každopádně pokud ji chcete stihnout, měli byste si pospíšit - 5. dubna zase zmizí.

Dubaj je vůbec první lokací nedávno vydaného Hitman 3 a jakkoliv nám s Vaškem v našem LongPlayi přišla mise relativně jednoduchá, je nádherná, košatá a dá se v ní slušně vyblbnout.

zdroj: IO Interactive

V rámci Hitman 3 Free Starter Pack dostanete ale ještě permanentní bezplatný přístup do ICA Facility, tedy jakési tutorialové mise z prvního nového Hitmana. A navrch, aby to nebylo Hitmanovi 2 líto, je k mání i mise Nightcall. Ta v roce 2018 otevírala druhý díl. Byť nejde o klasickou plnohodnotnou lokaci, je to pořád příjemná jednohubka.

Další bezplatné mise budou do startovního balíčku přibývat, nicméně tam budou k mání vždy jen po určitou dobu. Tvůrci prozradili, že to může být jednou Elusive Target, zatímco jindy mohou přidat klidně plnohodnotnou velkou lokaci. Navíc všechno, co vývojáři pustí do Starter Packu, bude automaticky po stejnou dobu zadarmo k mání všem majitelům Hitmana 3. Pokud jste si tedy pořídili třeba jen trojku, můžete se díky tomhle sympatickému kroku dostat k některým starším misím.

Postup dosažený ve startovním balíčku se vám pak přenese i do plné hry, pokud se rozhodnete si ji pořídit. Všechny potřebné informace ke Starter Packu najdete na webu studia a jen pro formu připomínáme, že progres z Hitman 2 do Hitman 3 přenesete tady, zatímco zde najdete odpovědi na ty nejčastější otázky k Access Passu.