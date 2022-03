Instruments of Destruction je uspokojivým potomkem Besiege a Teardown

8. 3. 2022 12:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Znáte Besiege? Sandboxovou hru zaměřenou na tvorbu šílených obléhacích strojů, s nimiž se pokoušíte dobývat hrady? A znáte Teardown? Sandboxovou hru, v níž se rozplýváte nad tou nejpokročilejší destrukcí prostředí, jakou kdy hry zprostředkovaly? A umíte si představit jejich křížence? Je jím novinka Instruments of Destruction.

Stejně jako v Besiege (nebo třeba i v Trailmakers) si v Instruments of Destruction stavíte nejrůznější vozítka z jednotlivých dílů, přičemž máte kontrolu i nad takovými věcmi, jako je směr otáčení kol, odpružení, síla motoru, musíte brát v potaz váhu jednotlivých dílů i jejich ničivou sílu.

A stejně jako v Teardown je vaším cílem kochat se velice uspokojivou destrukcí. Hra před vás staví jednotlivé výzvy nejčastěji související s mírou způsobeného poškození, ale může se klidně stát, že se po vás bude chtít i pravý opak, tedy prokličkovat mezi prastarými ruinami a neměnit nic na tom, jak poslední stovky let vypadaly.

Plněním dalších a dalších výzev si odemykáte nová předpřipravená vozidla i nové díly, aby vaše vlastní výtvory mohly být čím dál komplexnější a schopnější úkol zvládnout. Taková hra vybízí ke sdílení mezi hráči, což taky podporuje implementací Steam Workshopu.

Instruments of Destruction vyšla před pár dny na Steamu v předběžném přístupu, ve kterém setrvá minimálně rok, ale připravte se klidně i na několik let. Momentálně je ve hře 10 ostrovů se třemi herními módy doprovozenými sandboxem a při stavbě využijete na sedm desítek dílů. Do budoucna se počítá s rozšířením těchto oblastí i navýšením ceny.