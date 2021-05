Indičtí politici chtějí zakázat tamní náhradu PUBG

Vztahy mezi Indií a Čínou se v posledním roce vyostřily a netýká se to jen sporu o himálajskou hranici. Indové loni zakázali přes 100 aplikací s vazbami na čínské společnosti, a to včetně PUBG Mobile, kvůli obavám o bezpečnost dat. Vývojářská firma Krafton, která za PUBG Mobile stojí, poté oznámila, že pro Indii vyvine vlastní verzi mobilní battle royale, vůči které jsou ale indičtí politici stále skeptičtí.

Minulý týden tak člen Indického národního kongresu Ninong Ering začal volat po zákazu Battlegrounds Mobile India, což je právě ona speciální mutace určená pouze pro indický trh. Ta se ještě ani nedočkala svého vydání.

V dopise adresovaném premiérovi země, Naréndrovi Módímu, Ering píše: „Pokud hře bude umožněno vrátit se na trh, bude představovat velké riziko pro soukromí a kyberbezpečnost našich občanů, přičemž se přidá k existujícím rizikům, které jsme ve spojení s PUBG zaznamenali již dříve, jako jsou závislost, újma na zdraví či smrt.“

Requested @PMOIndia @narendramodi ji to not allow Chinese deception #BattlegroundsMobileIndia. It is a big threat to security of India & privacy of our citizens and a way to circumvent & disregard our laws.@AmitShah #IndiaBanBattlegrounds #NationFirst #AatmaNirbharBharat @ANI pic.twitter.com/H8nzUJ4aRk