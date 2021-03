1 miliarda stažení pro PUBG Mobile!

24. 3. 2021 16:28 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Kdybychom žili ve světě, kde je každému dovoleno vlastnit pouze jedno mobilní zařízení, znamenalo by to, že si PUBG Mobile stáhl každý sedmý člověk na světě. A to by byl pořádný úspěch. Jenže v takovém světě nežijeme, takže to s tou hráčskou statistikou nebude až tak růžové. I tak je ale 1 miliarda stažení neuvěřitelné číslo a snáz se proto chápe, proč příští hra z univerza PUBG míří pouze na mobily…