In Hope Voiden: dvanáct osudů ve válce, kde je smrt permanentní

3. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Bahnem a nemocemi nasáklé zákopy bizarní války. Dvanáct vojáků. Jeden život. V survival hororu In Hope Voiden je smrt napořád a svět si pamatuje vaše činy. Smrt je dokonce součástí hratelnosti, která dokáže posouvat příběh. V zakázané zóně bojiště se totiž děje něco hrozivého a neznámého. Nikdo, kdo do ní vkročil, se už ze tmy a bahna nevrátil.

Středobodem vyprávění je dvanáct propracovaných postav. Každá s unikátním příběhem, vlastními záměry, ale i perky. Jakmile ale ve hře zahyne, je nenávratně ztracena a ujímáte se postavy nové. S každou smrtí se navíc prohlubuje i všudypřítomná hrůza a nebezpečí. Bizarní vizuál a fantaskní zasazení plné zlovolné mašinérie podtrhuje stylizovaný vizuál inspirovaný érou PS1 – vzpomenout můžete třeba na Dread Delusion.

Kromě odkrývání nástrah a vyhýbání se nebezpečí vás čekají minihry jako třeba obvazování zranění – u kterých se nezastavuje čas, takže zůstáváte zranitelní. Použité předměty jsou navždy ztraceny a dočkat se můžete hned několika konců. Kromě osobních dramat hlavních hrdinů se postupně odkrývá i tajemství samotného místa, kde se realita zlomila pod tíhou války. Trailer naznačuje i přítomnost boje, i když zbraně tady zřejmě nejsou prostředkem ke spáse.

In Hope Voiden asi úplně nebude masovka, ale milovníkům svíravých pocitů, kteří měli rádi třeba skvělý Conscript, Ad Infinitum nebo Amnesia: The Bunker, by hra mohla způsobit (ne)příjemné šimrání v zátylku. Navíc se zajímavým vyprávěním, neotřelými mechanismy a trochou toho přesahu.