Immortals Fenyx Rising vás vezmou až do Číny. A to není vše

15. 12. 2020 11:52 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste si přečetli mou recenzi, víte, že Immortals: Fenyx Rising jsou z mého pohledu nejlepší letošní hrou od Ubisoftu a mimo to také po čertech povedenou variací na The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Z barevného antického světa jsem odcházel velmi spokojen a připraven na nášup v podobě několika rozšíření, která pro nás vývojáři chystají. Nyní už máme detailnější představu o tom, co nás v nich čeká.

Už nyní je v rámci Season Passu k dispozici nový úkol s názvem When the Road Gets Rocky, v němž dostane Fenyx za úkol naučit se podle Apollónových kamenů věštit budoucnost. To sice zní pro hrdinu jeho formátu jako brnkačka, jak už to ale bývá, nic nepůjde tak hladce, jak se zprvu zdá. Pokud překonáte klacky, které vám osud nahází pod nohy, můžete se těšit na unikátního oře jménem Spring Pegassus.

První velké DLC ponese název A New God a bude se točit kolem legendárních zkoušek, které musí Fenyx splnit pro naplnění svého osudu.

Druhé rozšíření s názvem Myths of the Eastern Realm nás z řeckého pantheonu vezme do prostředí čínské mytologie. Ve zbrusu novém příběhu se dostaneme do role místního hrdiny jménem Ku a ve vzdálené zemi se setkáme s novými bohy i monstry.

Poslední DLC s názvem The Lost Gods pak přinese změnu hratelnosti a ze hry udělá top-down mlátičku. I zde se potkáme s novým hrdinou. Ten se jmenuje Ash a jeho cílem bude sjednocení řeckých bohů.

Kromě toho samozřejmě stále můžete plnit výzvy, které ukládá Hermes, výměnou za odměny, mezi které patří vybavení i Cháronovy mince, případně i prémiová měna, kterou lze směnit za kosmetické předměty v in-game obchodě.

Immortals Fenyx Rising jsou aktuálně k dispozici na PC, Stadii, současné i minulé generaci Xboxu a PlayStationu a také na Switchi.