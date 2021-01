Immortals Fenyx Rising nabízejí demo a DLC pro karetní Uno

29. 1. 2021 13:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Akční adventura Immortals Fenyx Rising je jedním z příjemných překvapení minulého roku a Ubisoft kuje železo, dokud je žhavé. Včera vyšlo první DLC s názvem A New God, které do hry přináší nový obsah v podobě náročných zkoušek, které musí hrdina podstoupit, aby mohl usednout mezi své kolegy na Olymp.

Kromě toho je ale k dispozici i zbrusu nové demo, díky němuž si můžete vyzkoušet, do jaké míry se autorům povedlo přiblížit se ke svému jasnému vzoru, tedy poslednímu dílu The Legend of Zelda. Demo je k dispozici na všech platformách, tedy na minulých i současných konzolích, na PC, a dokonce i na streamovací platformě Google Stadia. Zajímavé je i svým unikátním obsahem, který v plné hře nenajdete. Má demonstrovat Fenyxovy schopnosti a v rámci úkolu budete pátrat po kyklopově tajemství.

Není to ale to jediné, co se kolem Immortals v současnosti točí. Ubisoft totiž drží práva i na videoherní adaptaci karetní hry Uno a právě do ní přibylo nové tematické DLC. To přináší herní plochu s motivem Immortals, ale také hudbu a hlavně speciální karty.

Ty umožňují hráčům osvobodit některého z olympských bohů z Týfonova zajetí a vysloužit si tím nějaký ten pasivní bonus, jako je třeba možnost odhodit všechny karty konkrétní barvy nebo získat imunitu proti veškerým Týfonovým útokům.