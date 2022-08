Immortal Empires slaví úspěch. Total War: Warhammer III rázem hraje desetkrát víc hráčů

30. 8. 2022 14:45 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Jak jste se už mohli dočíst v mých nadšených dojmech z hraní nebo dozvědět z videa přiloženého níže, nový mód Immortal Empires, který v sobě sdružuje mapy všech tří dílů Total War: Warhammeru, je triumfálním úspěchem. Obrovská mapa celého warhammerovského světa, na níž se prohánějí desítky různých ras a slavných postav, podpořená solidními mechanismy série Total War, je občas poněkud chaotickou, ale naprosto prvotřídní strategickou zábavou. A jak se zdá, masy hráčstva to cítí podobně.

Lze tak soudit ze skutečnosti, že počet současně hrajících stratégů po vydání Immortal Empires (nutno podotknout, že teprve beta verze!) vystřelil do stratosféry. Zatímco těsně před zpřístupněním nového módu u Warhammeru III nevysedávalo ani 10 tisíc hráčů, po otevření bran Nesmrtelných říší tohle číslo vyšplhalo skoro na 120 tisíc. A i když posléze trochu kleslo, denní maxima se nadále drží kolem 100 tisíc souběžně hrajících hráčů. Data si můžete projít na Steam DB.

Tento náhlý nárůst se dá číst několika způsoby. Někdo to bude brát jako jasné odsouzení základní kampaně Warhammeru III, která v rámci komunity nebyla přijata zrovna nejpozitivněji (i když já jsem ji i tak nadmíru užil). Lidem se nechtělo bojovat o démonickou říši a počkali si na to pořádné masíčko, kterým je Immortal Empires.

Pozitivnějším pohledem je upozornit na skutečnost, že k hraní Immortal Empires potřebujete vlastnit kopie všech tří dílů Total War: Warhammeru. Když se tedy ve studiu Creative Assembly dívají na stotisícový dav, který momentálně vysedává u monitorů, musí je u srdíčka hřát skutečnost, že jim všem prodali ne jednu, ale hned tři hry. A k nim pravděpodobně i nějaká ta DLC, která zpřístupňují nové lordy a rasy.

Immortal Empires jsou kulminací něčeho, co jsme začali netrpělivě očekávat hned po vydání prvního Total War: Warhammeru v roce 2016. Tehdy se pořád spekulovalo, kam až sahají ambice studia, jakých národů a krajin se nakonec dočkáme – no a teď to tedy víme, i když možná ne definitivně, protože pořád ještě zbývá prostor pro nějaké to rozšiřování formou DLC. V tomto kontextu tedy vlastně dává smysl, že se do Immortal Empires pustili třeba i fanoušci, kteří jinak od série na nějakou dobu odpadli.

Immortal Empires se teď nějakou dobu budou nacházet v betě, následně dorazí plná verze a my pomalu začneme vyhlížet další projekt Creative Assembly. Bude to tentokrát historický titul? Nebo tvůrci nějakou dobu zůstanou v říší fantasy, která se jim tolik osvědčila? Na to odpoví až budoucnost.