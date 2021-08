Ikonická úvodní scéna ze Skyrimu měla během vývoje problémy kvůli obyčejné včele

Ať už jste hráli Skyrim, nebo ne, určitě aspoň z internetu znáte úvodní scénu, kde se proberete na vozíku a jeden z rebelů vám vysvětluje, jak jste se snažili překročit hranice, když vás přepadli imperiální vojáci. Z téhle scénky se stal fantastický meme, a museli byste tak žít pod kamenem, kdyby vám utekla.

Proč o ní mluvím? Nedávno se na Twitteru rozpovídal Nate Purkeypile, veterán z Bethesdy, který pro studio pracoval jako výtvarník dlouhých 14 let. V sérii tweetů popsal neuvěřitelné technické problémy, se kterými se tvůrci museli poprat.

Během cutscény má totiž vozík zachovanou simulovanou fyziku. Toto poněkud bizarní rozhodnutí vedlo k tomu, že například pokud cesta měla příliš velké kameny, povoz sebou začal divoce házet a podobně. Tvůrci proto na tomhle otvíráku strávili až přehnaně dlouhou dobu, aby všechno vypilovali.

So, I have a story about the Skyrim Intro and how hard game development is.



That intro is famous now, but back then, it was just that one thing that we had to keep working and working on forever. I lost track of how many times I've seen that cart ride. Easily hundreds. (thread) pic.twitter.com/D0E0oZ5uX8